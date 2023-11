Müller schwärmt von Alonso und Bayer: Attraktiver Fußball

Mehr zum Thema

Wüst dringt auf Asyl-Lösung: „Rauskommen aus dem Gefeilsche“ Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert eine bundesweite und möglichst auch europaweite Angleichung von Asylbewerberleistungen. Wenn sich in anderen Ländern bereits abgelehnte Asylbewerber auf den Weg nach Deutschland machten, habe das auch mit dem Leistungsniveau zu tun, sagte Wüst der Welt am Sonntag. Die unterschiedliche Kaufkraft sei bei einer Angleichung natürlich zu berücksichtigen.

Nordrhein-Westfalens Imker ernten deutlich mehr Honig Der Herbst ist da, nun bereiten sich die Bienen auf den Winter vor. Zahlen zur Honigernte sehen vielversprechend aus. Wer sich ein Glas deutschen Honigs kaufen will, muss allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen als zuvor.