Müller beeindruckt von Führich: Witz und Beweglichkeit

A8-Tunnel bei Gruibingen in Nacht auf Sonntag teils gesperrt Wegen Wartungsarbeiten müssen Autofahrer auf der Autobahn 8 in Richtung München in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehr Zeit mitbringen. Wegen Wartungsarbeiten am Tunnel bei Gruibingen wird die Fahrbahn vollständig gesperrt.