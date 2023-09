Die Bewohner des Nordwestens von Melbourne werden derzeit eindringlich vor einer bakteriellen Infektion in Folge von Mückenstichen. Viele Fälle wurden in den Stadtteilen Essendon, Moonee Ponds, Strathmore erfasst. Auch in mehreren Vororten seien nach Angaben der australischen Western Health Public Health Unit (WPHU) Fälle aufgetreten.

Der Auslöser ist das „Mycobacterium ulcerans“, das, ebenso wie Tuberkulose und Lepra, zu den Mykobakterien gehört. „Diese Bakterien haben die Eigenschaft, dass sie im Gegensatz zu anderen Bakterien extrem langsam wachsen. Die Inkubationszeit ist sehr lang und die Diagnose schwierig“, erklärt Tropenmediziner und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht im Interview mit RTL.

Dabei betont der Bürgermeister von Moonee Valley, Pierce Tyson Mayor, dass „eine frühzeitige Diagnose der Schlüssel zu einer schnelleren und vollständigen Genesung“ sei.