Mücken-Händelwurz ist „Orchidee des Jahres 2024“

Mildes Wochenende für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich über ein mildes Oktoberwochenende freuen. Die Temperaturen sollen am Samstag auf bis 20 Grad ansteigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte.