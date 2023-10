MT Melsungen muss lange auf Pavlovic verzichten

Mehr zum Thema

Kühleres Wetter in Hessen: Nachts gebietsweise Frost Nach dem schönen Spätsommerwetter wird es in Hessen herbstlicher. Am Sonntag gibt es zunächst vereinzelt Gewitter, dann wird es windig, vor allem in Nordhessen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad, im Bergland 7 bis 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Nacht zum Montag ist dann überwiegend gering bewölkt und niederschlagsfrei. Örtlich kann es zu Nebelfeldern kommen. In Bodennähe wird verbreitet Frost vorhergesagt.

Straßenbahn und Auto kollidieren in Frankfurt In Frankfurt sind eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Der Verkehr auf der Mainzer Landstraße stand deshalb vorübergehend still, drei Straßenbahnen wurden kurzfristig umgeleitet, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main am Montag mitteilte. Einige Fahrgäste hätten einen Schock erlitten. Deshalb sei der Rettungsdienst vor Ort gewesen. Die genaue Unfallursache wird nach Polizeiangaben noch ermittelt.