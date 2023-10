MSC veröffentlicht Übernahmeangebot an die HHLA-Aktionäre

Mehr zum Thema

Mann stirbt nach Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall auf einer Baustelle in Kiel hat ein Mann am Montag tödliche Verletzungen erlitten. Der 28-Jährige war am Morgen von einem Baustellenfahrzeug erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er dann starb.