MRB entschuldigt sich für Probleme auf Bahnstrecke

Streich (b)raucht erstmal Zigarette: „Extrem enttäuscht“ Kaum war der Schlusspfiff nach dem nervenaufreibenden Spiel bei RB Leipzig vorbei, da musste in den Katakomben erstmal seinen Puls herunterfahren. Der Trainer vom SC Freiburg gönnte sich nach der 1:3-Niederlage am Sonntagabend eine Zigarette am Mannschaftsbus, ehe er wieder zurück ins Stadion zu den Interviews ging. Bei der anschließenden Pressekonferenz gab der 58 Jahre alte Coach Einblick in seine Gefühlswelt. Ich bin extrem enttäuscht. Heute wäre es möglich gewesen, wir haben jetzt so oft gegen Leipzig verloren. Heute wäre es echt möglich gewesen, am Ende hast du halt wieder nichts, haderte Streich mit der erneut vergebenen Chance. Die Breisgauer blieben im zehnten Spiel hintereinander gegen Leipzig sieglos.

Sachsen will Sicherheit seiner Kommunalpolitiker stärken Sachsen will die Sicherheit der Lokalpolitiker vor Ort stärken. Anfeindungen von Amts- und Mandatsträgern seien in vielen Kommunen an der Tagesordnung, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Das Spektrum reiche von Beleidigungen über ernsthafte Bedrohungen bis hin zu körperlichen Angriffen, hieß es. Für einen besseren Schutz soll es etwa einen engen Kontakt zwischen Kommunalpolitikern und Polizei geben, gemeinsame Absprachen entsprechender Maßnahmen und Beratung zum Verhalten in Gefahrenlagen. Je nach Situation könnten auch Personen- oder Objektschutz durch das Landeskriminalamt (LKA) veranlasst werden, hieß es.