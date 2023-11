Mehr zum Thema

Wasserbüffel in Gießen entlaufen In Gießen sind zwei Wasserbüffel entlaufen. Einfangversuche seien zunächst gescheitert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Inzwischen ist ein Berechtigter mit einem Betäubungsgewehr verständigt. Zeugen hatten am Donnerstagmittag die beiden Tiere in einem Feld gesehen und die Polizei verständigt. Später war der Aufenthaltsort der Büffel, die von ihrer Weide ausgebrochen waren, nicht mehr bekannt. Die Polizei hoffte auf weitere Zeugenhinweise und warnte davor, den Tieren zu nahezukommen.

Rhein: Strompreis-Pläne nicht auf lange Bank schieben Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat das geplante Strompreispaket der Bundesregierung zur Entlastung der Wirtschaft grundsätzlich begrüßt. Die geplante Senkung der Stromsteuer und die Ausweitung der Strompreiskompensationen müssen allerdings umgehend erfolgen und dürfen nicht in einem langwierigen Gesetzgebungsverfahren auf die lange Bank geschoben werden, forderte der CDU-Politiker am Donnerstag in Wiesbaden. Wir haben schon zu viel Zeit verloren.