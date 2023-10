Motorrollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Gabelstapler

Mehr zum Thema

Verbot von pro-palästinensischer Kundgebung durchgesetzt Die Freiburger Polizei hat gegen eine kleine Gruppe das städtische Verbot einer pro-palästinensischen Versammlung durchgesetzt. Sechs Menschen erhielten in der Innenstadt einen Platzverweis, wie ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage mitteilte. Weil sie an einer verbotenen Versammlung teilnahmen, bekamen vier Menschen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zudem beschlagnahmten die Beamten ein Transparent und einen Lautsprecher.