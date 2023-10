Motorroller-Fahrer stürzt und verliert Helm: Schwer verletzt

Mehr zum Thema

LKW fährt in Pannenfahrzeug: Frau lebensgefährlich verletzt Ein LKW-Fahrer ist auf der Autobahn 3 bei Königswinter in der Nähe von Bonn mit seinem Sattelzug auf ein Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen aufgefahren. Dabei wurden laut der zuständigen Autobahnpolizei Köln die 25 Jahre alte Beifahrerin eines Kleinwagens lebensgefährlich und die 24 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt. Einer Meldung der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter zufolge ist das Auto der beiden Frauen durch die Wucht des Aufpralls in die Seitenböschung geschleudert worden.

86-Jähriger wird von Paket-Transporter angefahren und stirbt Ein 86-Jähriger ist in Köln von einem Pakettransporter angefahren worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Senior befand sich einer Polizeimeldung zufolge am Freitagnachmittag im Stadtteil Ehrenfeld an einer Kreuzung, als ein 56 Jahre alter Paketbote mit seinem Transporter rechts abbog. Dabei sei es dann zu dem Unfall gekommen. Das Unfallopfer erlag seinen schweren Verletzungen. Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten zur Ursachenklärung Spuren am Unfallort.