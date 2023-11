Motorradfahrer wird unter Auto eingeklemmt: Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Nienburg unter dem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen hatten den Unfall am Mittwochabend beobachtet und leisteten Hilfe.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte ein Autofahrer beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Der 26-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.