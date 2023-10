Motorradfahrer überholt und stößt mit Auto zusammen

Mehr zum Thema

Nach Temperaturrekord: Wind, Regen und Gewitter im Südwesten Der Herbst kehrt in Baden-Württemberg ein: Nach dem Temperaturrekord von mehr als 30 Grad Celsius am Freitag bringt eine Kaltfront laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wind, Regen und Gewitter in den Südwesten.

Autofahrerin in Ludwigsburg fährt gegen Ampel Bei einem Unfall in Ludwigsburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach fuhr die Autofahrerin am Samstagmorgen mit ihrem Wagen gegen eine Ampel, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.