Motorradfahrer tödlich verunglückt

Mehr zum Thema

Hafturlaub überzogen und Kokain dabei: Drei Jahre Haft Weil er seinen Hafturlaub erheblich überzogen hat und auch noch mit mehr als 100 Gramm Kokain erwischt worden ist, ist ein 29-Jähriger zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil verkündete das Landgericht Frankfurt am Main am Montag. Der Angeklagte hatte im Dezember vergangenen Jahres einen Tag Hafturlaub erhalten und kehrte nicht zurück. Mitte Februar geriet er schließlich in eine Verkehrskontrolle, bei der das Rauschgift sichergestellt wurde.