Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Entscheidung über Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen Der Senat will einen Sonderbeauftragten für Flüchtlingsangelegenheiten einsetzen. Gebraucht wird ein Macher mit viel Erfahrung. Er soll in der kommenden Woche vorgestellt werden.

Stadtmission sucht Immobilie für Obdachlosen-Einrichtung Die Berliner Stadtmission steht bei ihrer Suche nach einer neuen Immobilie für eine rund um die Uhr geöffnete Unterkunft für Obdachlose wieder am Beginn. Sie habe in den vergangenen fünf Monaten mit Hochdruck nach einer Lösung für die Fortführung der bisherigen 24/7 Unterkunft gesucht, teilte die Stadtmission am Donnerstag mit.