Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Mann erstattet Anzeige - und wird festgenommen Erst erstattete er Anzeige, dann klickten die Handschellen: Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist in der Oberpfalz auf einer Polizeiwache festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte der 42 Jahre alte Mann am Freitag den Verlust seiner Gesundheitskarte auf der Dienststelle in Regensburg gemeldet. Bei der Aufnahme seiner Personalien wurden die Beamten dann auf einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls gegen ihn aufmerksam. Nach der Vorführung beim Amtsgericht kam der 42-Jährige ins Gefängnis.

Rund 30 geschleuste Menschen in Oberbayern gefunden Eine große Gruppe von geschleusten Menschen ist in Oberbayern gefunden worden. Rund 30 Menschen im Alter von sechs Monaten bis 56 Jahren waren am Freitag von einem mutmaßlichen Schleuser nahe einem Waldstück bei Samerberg (Landkreis Rosenheim) abgesetzt worden. Der Mitteilung der Bundespolizei von Montag zufolge gaben sie an, von der Türkei aus über mehrere Stunden bei menschenunwürdigen Bedingungen - ohne Lüftung, Sitze und die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen - in einem Transporter zusammengepfercht gewesen zu sein. Unter den Menschen mit türkischen und syrischen Pässen befanden sich acht Kinder.

