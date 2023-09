Motorradfahrer stirbt nach Sturz bei Fahrt mit Sohn

Mehr zum Thema

Ingolstadts Oberbürgermeister verordnet Haushaltssperre Der Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt hat eine Haushaltssperre für das laufende Haushaltsjahr verordnet. Das teilte OB Christian Scharpf (SPD) nach Angaben von Freitag bereits am Mittwoch dem Stadtrat mit. In der Oktober-Sitzung will er dem Gremium einen Grundsatzbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vorlegen. Ein Lenkungskreis soll unter dem Vorsitz des OB Maßnahmen erarbeiten. Die Stadt werde um spürbare Einschnitte in fast allen Bereichen nicht herumkommen.

Jugendlicher in einer Nacht dreimal betrunken erwischt Polizisten in Regensburg haben in einer Nacht gleich dreimal einen 18-Jährigen betrunken auf einem E-Scooter gestoppt. Die Beamten hätten dem jungen Mann in der Nacht auf Freitag jedes Mal verboten weiterzufahren, teilte die Polizei mit. Im Abstand von rund eineinhalb beziehungsweise zwei Stunden hätten Beamten den 18-Jährigen aber jeweils erneut alkoholisiert auf einem E-Scooter erwischt.