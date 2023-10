Motorradfahrer stirbt im Landkreis Emmendingen

Mehr zum Thema

Adler Mannheim gewinnt DEL-Topspiel in Köln mit 4:3 Die Adler Mannheim haben das Traditions-Duell mit den Kölner Haien in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Im Topspiel siegte der achtfache Champion am Samstagabend in Köln mit 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) und ist vor den Haien neuer Tabellenführer. Adler-Stürmer Kris Bennett sorgte mit drei Treffern (20. Minute/56./57.) fast im Alleingang für den Erfolg der Mannschaft von Trainer Johan Lundskog. Alexandre Grenier (5. Minute), Andreas Thuresson (14.) und Justin Schütz (54.) hatten zuvor für die Rheinländer getroffen. Für die Adler war neben Bennett auch Ryan MacInnis (10.) erfolgreich.