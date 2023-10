Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto auf der B1

Mehr zum Thema

Auto durchbricht Brückengeländer und stürzt herunter Ein Auto ist in Berlin-Lichtenberg nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen von einer Brücke gestürzt. Das Auto mitsamt der Insassen durchbrach das Brückengeländer, überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf dem Dach liegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Insassen klagten über Schmerzen, lehnten eine medizinische Behandlung jedoch ab. Zuvor hatte die B.Z. über den Unfall berichtet.

Evers versichert: Grundsteuer steigt nicht flächendeckend Der Finanzsenator registriert zunehmende Sorgen wegen der künftigen Höhe der Grundsteuer in Berlin. Er will die Grundstückseigentümer beruhigen: Massive Erhöhungen seien nicht zu erwarten.