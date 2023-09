Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Mehr zum Thema

Hessens SPD-Generalsekretär entschuldigt sich für Wahlvideo Der Generalsekretär der hessischen SPD, Christoph Degen, hat sich für ein Wahlkampfvideo seiner Partei über die CDU und deren Spitzenkandidaten Boris Rhein entschuldigt. Als Generalsekretär der hessischen SPD trage ich die Verantwortung für dieses Video und entschuldige mich dafür bei der CDU, teilte Degen am Samstag mit. Das Video habe ich als Generalsekretär so freigegeben, nicht die Spitzenkandidatin. Nancy Faeser hat entschieden, dass das Video nicht weiter verwendet wird. Bundesinnenministerin Faeser, die SPD-Spitzenkandidatin in Hessen ist, hatte zuvor gesagt, sie habe das Video löschen lassen.