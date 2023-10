Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Idar-Oberstein

Mehr zum Thema

Zug erfasst Frau: Schwer verletzt Ein Zug hat in Ruppertsberg (Landkreis Bad Dürkheim) am Sonntag eine Frau erfasst und schwer verletzt. Den ersten Ermittlungen zur Folge wollte die Frau die Gleise überschreiten, teilte die Bundespolizei mit. Der Triebfahrzeugführer der Regionalbahn habe eine Schnellbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Der Zug, in dem rund 100 Menschen saßen, habe seine Fahrt samt Fahrgästen nach rund einer Stunde fortsetzen können, sagte ein Sprecher. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus, auch Polizisten, Feuerwehrleute und ein Notfallmanager waren vor Ort.