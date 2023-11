Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Erzgebirgskreis

Mehr zum Thema

Vitali Klitschko: Krieg darf nicht aus dem Fokus geraten Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko blickt mit Sorge auf die kommenden Monate. Vor dem Winter bin ich nervös, sagte der ehemalige Profiboxer am Rande der deutsch-ukrainischen kommunalen Partnerschaftskonferenz in Leipzig. In der Ukraine herrsche derzeit eine Illusion an Leben, die jede Sekunde zerstört werden kann, beschrieb der Politiker die Lage in seinem Heimatland. Die Menschen dort träumten von Frieden. Einen Teil der Ukraine an Russland abzugeben, sei undenkbar. Wir kämpfen auch für unsere europäische Zukunft, so Klitschko.

Künstlerliste da: Kulturhauptstadtprojekt nimmt Gestalt an Die erste Künstlerliste für den Purple Path im Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr 2025 steht. Sie umfasse 46 künstlerische Positionen, darunter 22 von Frauen, sagte Kurator Alexander Ochs der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehören Arbeiten international erfolgreicher Künstler und Künstlerinnen, die an Ausstellungen wie der Documenta und der Biennale von Venedig teilgenommen haben, junge aufstrebende Künstler ebenso wie Bildhauer aus der Region. Tony Cragg, James Turrell, Leiko Ikemura und Monika Sosnowska zählen dazu und auch Osmar Osten, Jan Kummer und Via Lewandowsky.