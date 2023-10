Motorradfahrer prallt gegen Lastwagen und stirbt

Ein Motorradfahrer ist gegen einen entgegenkommenden Lastwagen gefahren und gestorben. Der 59 Jahre alte Biker geriet am Montagmorgen auf der B209 in Rehlingen nahe Bispingen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ersthelfer hatten noch versucht, den Motorradfahrer zu reanimieren. Der 51 Jahre alte Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Wegen des Unfalls war die Bundesstraße in dem Bereich mehrere Stunden teils voll gesperrt. Den Schaden schätzten die Beamten auf mehrere Tausend Euro.