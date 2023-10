Motorradfahrer prallt gegen geparktes Auto: Tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Schongau in Oberbayern gegen ein geparktes Auto geprallt und ums Leben gekommen. Der 67 Jahre alte Mann sei am Nachmittag nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Gelände eines Autohauses gegen ein abgestelltes Fahrzeug gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Trotz einer umgehend eingeleiteten Reanimation sei der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Zur Unfallaufnahme im Landkreis Weilheim-Schongau sei von der Staatsanwaltschaft München ein Sachverständiger hinzugezogen worden.