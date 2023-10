Motorradfahrer prallt gegen Baum: Tödlich verletzt

Mehr zum Thema

Blume erfreut über Nobelpreis für Krausz Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) hat dem frisch gekürten Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz und dessen Team seine Hochachtung ausgesprochen. Die Erzeugung und Messung von Lichtpulsen von weniger als einer Femtosekunde Dauer ist eine bahnbrechende Entdeckung, die uns unsere Welt bis ins Kleinste noch besser verstehen lässt, lobte Blume am Dienstag den Forscher des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching bei München. Mit dieser Auszeichnung wird der Forschungsstandort München mit drei Nobelpreisen für Physik in den vergangenen 18 Jahren endgültig zum Nobel-Valley.

Rekordverdächtige Wiesn mit über sieben Millionen Besuchern Durchgehend fantastisches Wetter und zwei Festtage mehr als sonst: Zum Oktoberfest 2023 kamen so viele Menschen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und noch in anderer Hinsicht waren die Tage in München außergewöhnlich.