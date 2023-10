Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Mehr zum Thema

Briefzustellung in zwei Geschwindigkeiten: Vorschläge Bei der von der Deutschen Post schon seit Längerem gewünschten Möglichkeit, Briefe in zwei Geschwindigkeiten zuzustellen, hat das Unternehmen seine Vorstellungen konkretisiert. Es könnte einen Prio-Brief geben, der am Tag nach dem Briefeinwurf beim Adressaten ist und einen Standardbrief, der erst nach drei Tagen ankommt, sagte Post-Managerin Nikola Hagleitner der Welt am Sonntag. Hagleitner verantwortet im Vorstand der Post das Brief- und Paketgeschäft.