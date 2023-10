Motorradfahrer kollidiert mit Auto - tot

Mehr zum Thema

Baerbock wirbt für EU-Beitritt der Ukraine nach Krieg Angesichts des russischen Angriffskriegs hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erneut für ein Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union geworben. Es sei Deutschlands Aufgabe wenn dieser furchtbare Krieg endlich vorbei ist, dass auch die Ukraine mit in die Europäische Union kommen kann, sagte die ehemalige Grünen-Chefin am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung der bayerischen Grünen in München. Es liege an Deutschland, die EU weiterzubauen.

Mann vergewaltigt 32-Jährige in Münchner Park Ein 28-Jähriger hat in München eine 32-jährige Frau in einem Park vergewaltigt. Beamte nahmen den Mann noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hatte den Mann in einem Lokal kennengelernt und dieses dann mit ihm und Bekannten verlassen. Anschließend habe der Mann die Frau in einen Park geschoben und gegen ihren Willen geküsst. Obwohl sie sich wehrte, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann zu der Vergewaltigung. Die Frau konnte sich danach von ihm losreißen und rannte aus dem Park, wo sie Passanten um Hilfe bat. Diese riefen sofort die Polizei. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Im Laufe des Sonntages sollte über die Haftfrage entschieden werden.