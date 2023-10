Motorradfahrer im Hochtaunuskreis tödlich verunglückt

Ein Motorradfahrer ist am Montagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Wehrheim im Hochtaunuskreis tödlich verletzt worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Der Autofahrer überlebte schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Personen handelt es sich um einen 84 Jahre alten Autofahrer und einen 48-jährigen Motorradfahrer.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Fahrzeuge frontal aufeinandergeprallt, der Motorradfahrer wurde dabei von seiner Maschine in den Grünstreifen geschleudert. Der Fahrer des Autos sei auf der Fahrbahn in Richtung Usingen unterwegs gewesen, der Motorradfahrer in Richtung Bad Homburg. Aus ungeklärter Ursache sei der 84-Jährige auf die Fahrspur des 48-Jährigen gekommen.

Die Bundesstraße 456 wurde für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten voll gesperrt, die Dauer war zunächst nicht absehbar. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Westhessen-Wiesbaden wurde die Sperrung am Montagabend gegen 18:30 Uhr wieder aufgehoben.