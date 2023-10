Motorradfahrer gerät unter wendendes Auto: Lebensgefahr

Mehr zum Thema

19-Jähriger nach Messerangriff in Lebensgefahr Ein 19 Jahre alter Mann ist bei einem Messerangriff in der Bielefelder Innenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Samstagabend kurz nach 21.00 Uhr an einem zentralen Platz in der Innenstadt. Der 21 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten.