Bei einem Verkehrsunfall in Köln ist am Freitag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache gegen einen geparkten Lastwagen gefahren. Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos, der Mann starb noch an der Unfallstelle.