Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Streit zwischen Autofahrer und Fußgängern in Frankenthal Beim Streit zwischen einem Autofahrer und vier Fußgängern in Frankenthal soll der 42 Jahre alte Fahrer des Wagens mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein. Zu dem Konflikt am Samstagabend kam es nach Angaben der Polizei, weil der 42-Jähriger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei und damit die Fußgänger gefährdet haben soll.