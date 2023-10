Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Mehr zum Thema

Mord an Unternehmerin in Dobel: Urteil ist rechtskräftig Die lebenslangen Haftstrafen für ein Paar, das eine Unternehmerin in Dobel ermordet hat, sind rechtskräftig. In einem am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss hat der Bundesgerichtshof die gegen ein Urteil des Landgerichts Tübingen eingelegte Revision der angeklagten Frau ganz überwiegend verworfen (AZ: 1 StR 335/23 - Beschluss vom 4. Oktober 2023). Die Überprüfung des Urteils habe keinen Rechtsfehler zu ihrem Nachteil ergeben.