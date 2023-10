Motorradfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Eifelpark Gondorf nach Brand mit hohem Schaden geöffnet Am Tag nach einem Brand mit mehr als einer halben Million Euro Schaden im Eifelpark Gondorf ist der Freizeitpark regulär offen. Wir haben ganz normal geöffnet, sagte eine Mitarbeiterin am Samstagmorgen. Auf der Homepage hieß es: Die Eventlocation Sterndl Alm ist kein fester Bestandteil des Parks. Der Freizeitpark und Wildpark Eifelpark selbst ist von dem Brand nicht betroffen.