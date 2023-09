Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mehr zum Thema

Al-Wazir: Niemand fährt für Zahnarzt übers Meer Hessens Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) hat CDU-Chef Friedrich Merz für seine Äußerungen über Zahnbehandlungen für abgelehnte Asylbewerber kritisiert. Ich kann nur sagen, dass man die Feinde der Demokratie nicht bekämpft, indem man deren Parolen übernimmt und dann selbst anfängt Fake News zu verbreiten. Und insofern wäre Friedrich Merz sicherlich gut beraten, wenn er das, was er da einfach in die Welt gesetzt hat, was nun wirklich mit der Wahrheit nichts zu tun hat, auch wieder zurücknimmt, sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.