Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Tödliche Schüsse auf 16-Jährigen: Haftstrafe gefordert Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einen 16-Jährigen in Bramsche bei Osnabrück hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 14 Jahren für den 82 Jahre alte Angeklagten gefordert. Zudem solle der Mann in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwochabend mit. Am 16. November werden die Plädoyers des Verteidigers und der Nebenkläger erwartet, am 22. November das Urteil des Schwurgerichts.

Baskets Oldenburg verlieren zweites Champions-League-Spiel Die EWE Baskets Oldenburg haben auch das zweite Spiel in der Champions League verloren. Beim türkischen Club Pinar Karsiyaka Izmir verlor das Team von Trainer Pedro Calles am Mittwoch knapp mit 83:85 (39:48) und wartet in der Gruppe E weiter auf den ersten Sieg. Bester Werfer war DeWayne Russell mit 18 Punkten.