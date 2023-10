Motorradfahrer bei Unfall in Berlin-Wittenau verletzt

Mehr zum Thema

Mehr als 1000 Wildvögel pro Jahr in Pflegestation Eine immer dichtere Bebauung und zunehmender Verkehr werden für Habichte, Falken und andere Wildvögel in Berlin immer mehr zum Problem. Eine großflächige Verglasung an Gebäuden kann verheerende Konsequenzen haben. Regelmäßig werden Kadaver vor besonders ungünstigen Gebäuden gefunden, sagte Marc Engler, Leiter der Berliner Wildvogelstation des NABU Berlin. Immer wieder komme es zu Kollisionen, weil Vögel die spiegelnden Glasscheiben nicht als Hindernis wahrnähmen. Aber auch auf den Straßen Berlins verunfallten immer wieder Tiere.