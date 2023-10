Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Mehr zum Thema

Faeser will bei Landtagswahl „starkes Signal gegen Rechts“ Die hessische SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, bei der Landtagswahl an diesem Sonntag (8. Oktober) ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Wählen Sie morgen auf jeden Fall demokratisch, sagte Faeser am Samstag zum Wahlkampfabschluss in Marburg. Mit der Sozialdemokratie gibt es kein Wackeln nach rechts. Unsere Brandmauer nach rechts steht immer.

Eintracht-Frauen feiern gegen RB Leipzig ersten Saisonsieg Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben mit dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga eine gelungene Generalprobe für das Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Sparta Prag gefeiert. Das Team von Trainer Niko Arnautis kam am Samstag gegen Aufsteiger RB Leipzig zu einem 3:1 (0:1) und verließ mit drei Punkten die Abstiegsplätze. Lydia Andrade brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, ehe Barbara Dunst (71.), Laura Freigang (86./Foulelfmeter) und Carlotta Wamser (90.+2) die Partie für Frankfurt drehten.