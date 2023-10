Motorradfahrer am Bodensee tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf einer Straße am Bodensee mit einem abbiegenden Auto kollidiert und noch am Unfallort gestorben. In dem Auto wurden am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt, die in eine Klinik kamen, wie die Polizei am Abend berichtete.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge zwischen Litzelstetten, das zur Stadt Konstanz gehört, und Oberdorf. Als der 76 Jahre alte Autofahrer mit seinem Wagen abbog, kollidierte er mit dem entgegenkommenden 44 Jahre alten Biker. Dieser prallte in die Windschutzscheibe des Autos und wurde dann auf eine Wiese geschleudert. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter beauftragt, den Hergang zu klären.