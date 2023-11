Motorrad prallt gegen Bismarckturm - Fahrer stirbt

Mehr zum Thema

1600 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Demo in Frankfurt Nach einer juristischen Schlappe der Stadt Frankfurt haben am Samstag rund 1600 Menschen an einer pro-palästinensischen Kundgebung in der Innenstadt teilgenommen. Bei der Versammlung sei es zu fünf Straftaten gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Es handele sich um den Verdacht des Verbreitens gewaltverherrlichender Darstellungen, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und der Volksverhetzung. Die mutmaßlichen Täter wurden von der Versammlung ausgeschlossen und die Demo um 18.30 Uhr beendet.