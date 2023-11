Motorrad erfasst Fußgängerin: Frau stirbt an Verletzungen

Mehr zum Thema

Auto überschlägt sich: 18-Jähriger schwer verletzt Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich bei Bielefeld mit seinem Wagen überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Das Auto war aus noch ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten und blieb nach dem Unfall am Freitag auf dem Dach liegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus.

Der Karneval geht los: „Brauchen das als Ausgleich“ Dieses Jahr fällt der Beginn der Karnevalssaison auf einen Samstag. Köln erwartet einen Massenandrang. Carolin Kebekus appelliert an die Feiernden. Und der Karnevalspräsident erklärt, warum das Feiern gerade in Krisensituationen seine Berechtigung hat.