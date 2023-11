Motor Show zeigt Klassik-Traumautos: Oldtimer weiter begehrt

Gut eine Woche vor der Eröffnung hat die Essen Motor Show am Mittwoch vorab zwei besonders kostbare Oldtimer präsentiert, die bei der Tuning- und Klassikermesse (2.-10.12.) zu sehen sind: Einen englischen Sportwagen der Marke Lagonda, die vor allem in den 1930er-Jahren durch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bekannt wurde, und einen Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet aus dem Jahr 1949.

Beide Wagen hätten einen deutlich sechsstelligen Marktwert, sagte der Geschäftsführer des Oldtimer-Spezialisten Classic-analytics, Frank Wilke. Die Klassikermarkt habe sich in den vergangenen zwei bis drei Jahren insgesamt leicht abgekühlt, dennoch seien Oldtimer nach wie vor begehrt.

Wertzuwächse ließen sich weiter vor allem mit sehr alten Sportwagen etwa von Ferrari oder Mercedes mit Rennerfolgen und lückenloser Vorbesitzergeschichte erzielen. Dies gelte für Käufer, die mit viel Geld einsteigen können. Käufer mit durchschnittlichem Geldbeutel griffen zunehmend bei einstigen Allerweltsautos der 1980er und 1990er Jahre zu. So erziele ein Golf GTI der ersten Generation, der 1976 auf den Markt gekommen war, heute teils mehr als 30.000 Euro. Auch für Mercedes-Limousinen wie den 230 E - einst das typische Taxi-Auto - stiegen die Preise.

Die Essen Motor Show zeigt neben Tuning und Autozubehör in zwei Hallen Oldtimer und historische Showcars. Mit Klassikern werden teils hohe Millionensummen umgesetzt. Der Verkaufswert der zehn teuersten in diesem Jahr weltweit verkauften Oldtimer addiere sich auf umgerechnet 162 Millionen Euro, so Wilke.