Moseltalbrücke für Vermessungen voll gesperrt

Mehr zum Thema

Saarbrücken gegen Dynamo abgebrochen: Platz unter Wasser Die Drittligapartie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden musste am Sonntag wegen zu widriger Platzbedingungen in der Halbzeitpause abgebrochen werden. Nach 45 Minuten stand es zwischen den Saarländern und dem Spitzenreiter aus Sachsen 0:0. Bereits im ersten Durchgang verhinderten zahlreiche Pfützen auf dem Rasen im Ludwigsparkstadion ein reguläres Fußballspiel.