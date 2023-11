Mosel-Apollofalter ist „Schmetterling des Jahres“

Mehr zum Thema

Ahnen 2024 Vorsitzende der Finanzministerkonferenz Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen ist für das kommende Jahr zur Vorsitzenden der Finanzministerkonferenz (FMK) gewählt worden. Die derzeitigen, sich gegenseitig verstärkenden Krisen stellten weiter eine große Herausforderung auch für die öffentlichen Haushalte dar, erklärte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Mainz. Daher sei es in den aktuellen Zeiten besonders wichtig, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und dem Bund in der Finanzministerkonferenz kooperativ fortzusetzen.