Mordverdacht nach Brand in Lage

Nach einem Wohnungsbrand in Lage im Kreis Lippe prüft die Polizei, ob durch die Flammen möglicherweise ein Mord vertuscht werden sollte. In der Brandruine war ein Leichnam gefunden worden. Die Obduktion habe nun ergeben, dass der Mann schon vor Ausbruch des Feuers Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Weitere Angaben machte eine Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen. Die anderen Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.