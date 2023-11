Mordverdacht in Görlitz: Tatverdächtiger in Haft

In Görlitz wird einem 29 Jahre alten Mann der Mord an einem 79-Jährigen vorgeworfen. Der Tatverdächtige sei inhaftiert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach war ein 79 Jahre alter Mann Mitte September tot in seiner Wohnung gefunden worden. Ermittelt hätten zunächst die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Görlitz. Im Zusammenhang damit habe es am 9. November Durchsuchungen in vier Orten in Sachsen und Brandenburg gegeben. Am Tag darauf sei ein Haftbefehl gegen den 29 Jahre alten Mann erlassen worden. Er habe sich bislang nicht zu dem Tatvorwurf geäußert.

Ein Nachbar hatte Mitte September den Rettungsdienst alarmiert, nachdem er das 79 Jahre alte Opfer einige Tage nicht mehr gesehen hatte. Am Körper des Mannes waren Spuren von Gewalteinwirkung gefunden worden.