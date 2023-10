Mord im Skandinavien-Urlaub? Ein Dorf steht unter Schock

In seiner Garage stößt die Ermittler auf Handy und Portemonnaie der Vermissten. „Der Beschuldigte hat dann nach anwaltlicher Beratung angegeben, dass es einen See in Norwegen gebe und da könnte man vermutlich die junge Frau finden, allerdings verstorben“, sagt Botzenhardt. Und tatsächlich: Die norwegische Polizei durchsucht den See in Tynset und finden eine Leiche.

Noch ist unklar, ob es sich bei der Leiche in Norwegen wirklich um die junge Frau aus NRW handelt. Der 29-Jährige sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Bislang streitet er den mutmaßlichen Mord an seiner Freundin ab.