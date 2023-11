„Monitor-Team“ beim Thüringer AfD-Parteitag eingetroffen

Mehr zum Thema

Landkreis Greiz: Bezahlkarte für Geflüchtete ab Dezember Flüchtlinge sollen künftig eine Bezahlkarte statt Bargeld erhalten - darüber sind sich Bund und Länder einig. Doch während bundesweit noch über Art und Weise der Einführung gerungen wird, prescht ein Landkreis in Ostthüringen vor.