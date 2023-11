Auch eine weitere Ex-Freundin von Oliver Pocher war bei der Bambi-Verleihung. Moderatorin Annemarie Carpendale (46) und Olli waren von 2002 bis 2004 ein Paar, als beide beim Musiksender VIVA gearbeitet habe. Seit 2013 ist Annemarie happy mit Wayne Carpendale verheiratet und hat mit ihm einen Sohn: Mads.

Dass ihr Ex seinen Trennungschmerz so öffentlich auslebt, verwundert Annemarie nicht wirklich, wie sie im RTL-Interview erklärt: „Man kommt da teilweise nicht drumherum, wenn man vorher viel in der Öffentlichkeit gemacht hat. Dann muss man natürlich auch durch die Trennung öffentlich durch. Die Beiden tun aber natürlich auch viel dazu, dass es auch öffentlich bleibt.“ Das sei schließlich Ollis und Amiras „Konzept“.

„Einerseits finden sie es uncool, wenn andere was mit Kindern machen ( Die Pochers haben 2020 gegen Pädophilie und Kindesmissbrauch im Netz gekämpft, Anm. d. Red), sie selber machen jetzt aber die Beziehung hoch und runter. Kann man auch fragen, was denn die Kinder davon denken. Und ich darf das als deine Ex sagen, lieber Olli!“, so Annemarie. Aber natürlich müsse „jeder selber wissen“, was er da tue: „Und ich finde es okay, wie sie es machen.“