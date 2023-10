Molotowcocktails auf Polizeiauto in Kreuzberg geworfen

Mehr zum Thema

Union-Frauen müssen vorerst auf Rurack verzichten Die Frauen des 1. FC Union Berlin müssen vorerst ohne Zita Rurack auskommen. Die 19 Jahre alte Angreiferin muss wegen einer Knöchelverletzung pausieren. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Rurack zog sich die Blessur beim 13:0-Heimsieg in der Fußball-Regionalliga Nordost der Frauen gegen den Aufsteiger Berolina Mitte am vergangenen Sonntag zu.

Tesla: Löhne der Beschäftigten werden regelmäßig angepasst Der US-Elektroautohersteller Tesla hat eine regelmäßige Anpassung der Löhne angekündigt. Wir überprüfen regelmäßig die Entgelte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um eine faire Entlohnung zu sichern, teilte das Unternehmen am Mittwochabend auf Anfrage mit. Nachdem die Löhne im vergangenen Jahr um bis zu sechs Prozent angehoben worden seien, würden die Entgelte auch in diesem Jahr angepasst, kündigte die Sprecherin an. Über die Höhe informieren wir natürlich zuerst unsere Mitarbeitenden. Dies werde im November geschehen.