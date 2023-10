Molotowcocktails auf Polizeiauto in Berlin-Mitte geworfen

Mehr zum Thema

Union-Frauen müssen vorerst auf Rurack verzichten Die Frauen des 1. FC Union Berlin müssen vorerst ohne Zita Rurack auskommen. Die 19 Jahre alte Angreiferin muss wegen einer Knöchelverletzung pausieren. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Rurack zog sich die Blessur beim 13:0-Heimsieg in der Fußball-Regionalliga Nordost der Frauen gegen den Aufsteiger Berolina Mitte am vergangenen Sonntag zu.

Kurzfristige Finanzspritze soll Lage am Kotti verbessern Obdachlose betreuen, Kaputtes reparieren, Unrat wegräumen: Für Sozialarbeit und weitere Maßnahmen am Brennpunkt Kottbusser Tor bekommt Friedrichshain-Kreuzberg für dieses Jahr 250 000 Euro aus Sondermitteln des Senats, wie Bezirksbürgermeisterin Clara Hermann am Donnerstag mitteilte. Ziel ist, dass sich Anwohner und Besucher am Kotti, aber auch im Umkreis bis hin zum Görlitzer Park sicherer und wohler fühlen.

RTL