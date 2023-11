Molotowcocktail auf Party gezündet: Prozess um Mordversuch

Mehr zum Thema

Viel nackte Haut im Museum: Ausstellung zum Akt in der Kunst Viel nackte Haut zeigt das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster in seiner neuen Ausstellung. Die Schau Nudes (Nackte) widmet sich von diesem Freitag bis zum 14. April 2024 der Entwicklung von Aktdarstellungen in der Kunst vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Mittelpunkt und Hauptwerk ist Auguste Rodins Der Kuss. Die monumentale Marmorskulptur zweier innig Liebender galt noch Jahrzehnte nach ihrer Präsentation im Jahr 1887 als skandalös.